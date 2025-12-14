Похолодание до −35° и снежные заносы прогнозируют в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится облачная погода со снегом и осложнённой дорожной обстановкой. Синоптики Уральского гидромедцентра предупреждают о снежном накате и заносах на дорогах, а также о понижении температуры, особенно в северных районах региона.ночью в большинстве муниципалитетов пройдёт снег, днём местами он будет небольшим. На дорогах ожидаются снежный накат и заносы. Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью 4–9 м/с, ночью возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит ночью −5…−10°, на севере до −15°, на крайнем севере до −20°. Днём столбики термометров покажут −2…−7°, на крайнем севере −13…−18°. В Екатеринбурге ночью ожидается небольшой снег и около −6°, днём слабый снег и до −4°.снег сохранится как в ночные, так и в дневные часы, местами он будет умеренным. На дорогах продолжат формироваться снежный накат и заносы. Ветер сменится на южный и ослабеет до 3–8 м/с. Ночью температура составит −5…−10°, на севере −15…−20°, на крайнем севере до −25°. Днём ожидается −2…−7°, в северных районах −12…−17°, на крайнем севере до −22°. В Екатеринбурге прогнозируется небольшой снег, ночью около −6°, днём до −3°.погода начнёт меняться в сторону более сильного похолодания. По данным Уральского гидромедцентра, ожидается облачность с прояснениями и снег, ночью местами умеренный. На дорогах прогнозируются снежный накат и заносы. Ветер будет северо-западный, 4–9 м/с. На крайнем юге региона температура ночью и днём составит −15…−20°. На остальной территории ночью похолодает до −25…−30°, на крайнем севере до −35°, днём до −19…−24°, на севере до −30°. В Екатеринбурге ночью и днём ожидается −15…−17°, во второй половине дня температура может понизиться до −20°.