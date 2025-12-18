Из-за ДТП на трассе Пермь–Екатеринбург движение в районе Первоуральска затруднено

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На федеральной автодороге Р-242 Пермь–Екатеринбург ограничено движение транспорта из-за дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на 320-м километре трассы в границах Первоуральска. Об этом сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».Около 12.00 движение в сторону Екатеринбурга на этом участке было полностью перекрыто. Спустя примерно полчаса проезд частично восстановили, транспорт начали пропускать по одной полосе в направлении Екатеринбурга.В ФКУ «Уралуправтодор» сообщили о затруднении движения на участке трассы с 317-го по 320-й километр. Причиной стала высокая интенсивность транспортного потока в сочетании с последствиями ДТП. Водителям рекомендовали сохранять дистанцию и учитывать возможные задержки в пути.Актуальную информацию о дорожной обстановке на трассе Пермь–Екатеринбург можно уточнить по телефону диспетчерской службы 8-800-200-63-06.