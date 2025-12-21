Столкновение пяти автомобилей привело к ограничениям на трассе Пермь–Екатеринбург

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На 290-м километре автодороги Пермь–Екатеринбург в Нижнесергинском районе временно ограничили движение для всех видов транспорта в сторону Екатеринбурга. Ограничения введены из-за массового дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительной информации, на указанном участке трассы столкнулись пять транспортных средств. В результате аварии движение в направлении Екатеринбурга оказалось затруднено. На месте работают экипажи ДПС, которые обеспечивают безопасность и устанавливают обстоятельства происшествия.Кроме того, ранее на 320-м километре трассы в Первоуральском районе после ДТП с участием легкового и грузового автомобилей движение в сторону Екатеринбурга было организовано по одной полосе.