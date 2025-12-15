Екатеринбург возглавил рейтинг муниципалитетов Свердловской области по инвестпривлекательности

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области подвели итоги рейтинга муниципалитетов по уровню инвестиционной привлекательности за 2025 год. Лидером списка стал Екатеринбург. Об этом губернатор региона Денис Паслер сообщил в своём телеграм-канале.Второе место занял Каменск-Уральский муниципальный округ, третье — Камышловский муниципальный округ. В пятёрку также вошли Ирбит и Берёзовский муниципальный округ. По словам главы региона, власти используют все доступные инструменты для создания комфортных условий для бизнеса, в том числе возможности особой экономической зоны.Рейтинг формировался на основе оценки 50 показателей. В его подготовке участвовали специалисты Агентства по привлечению инвестиций, а также представители Уральской торгово-промышленной палаты, Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, общественных объединений «Деловая Россия» и «Опора России».