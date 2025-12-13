Возрастное ограничение 18+
Пассажиры рейса Москва–Екатеринбург смогут встретить Новый год на высоте 10 тысяч метров
Фото: Вечерние ведомости
Пассажиры рейса «Уральских авиалиний», следующего из Москвы в Екатеринбург, встретят Новый 2026 год во время перелёта. Авиакомпания сообщила о выполнении специального рейса, который отправится в канун праздника и прибудет в столицу Свердловской области уже после полуночи.
Как уточнили в «Уральских авиалиниях», на борту рейса запланирована новогодняя программа. Пассажиры смогут наблюдать праздничные салюты с высоты и встретить наступление нового года в воздухе. Также предусмотрен ужин с традиционными новогодними блюдами. В меню включены салат оливье, уральские пельмени, десерт и игристый напиток. Кроме того, пассажирам вручат памятные сувениры.
Рейс U6-263 вылетит из Москвы 31 декабря в 20.35 и прибудет в Екатеринбург 1 января в 01.05. Встреча Нового года пройдёт на высоте около 10 тысяч метров.
