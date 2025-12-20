Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме и Екатеринбурге начали тестировать первый в России междугородний беспилотный трамвай
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области стартовало тестирование первого в России междугороднего беспилотного трамвая на маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своём Telegram-канале (к слову, там размещено видео, о том, как это работает)
Сообщается, что проект реализует компания Верхнепышминский трамвай. Соглашение о развитии цифровых инноваций на рельсовом транспорте было подписано на выставке ИННОПРОМ в июле 2025 года.
Как пояснил глава региона, именно этот маршрут выбрали из-за его высокой востребованности и наличия необходимой инфраструктуры – цифрового депо и новых трамвайных путей.
Паслер рассказал, что в трамвае используются системы машинного зрения и искусственного интеллекта, которые помогают водителю. Вагон распознаёт препятствия и расстояние до них, автоматически останавливаясь за 7–10 метров до помехи. Кроме того, без участия человека трамвай проходит все этапы обслуживания в цифровом депо.
По словам Дениса Паслера, в ближайшие годы беспилотные трамваи могут стать привычной частью системы общественного транспорта. В декабре компания «Верхнепышминский трамвай» подала заявку на присоединение к экспериментальному правовому режиму, который позволит внедрять беспилотные технологии в Свердловской области наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.
