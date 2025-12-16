Экс-преподаватель УрГУПС осужден за взятки и мошенничество

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор бывшему преподавателю Уральского государственного университета путей сообщения. Игорь Пышный признан виновным в получении взяток и мошенничестве с использованием служебного положения.Преступления были совершены в 2020 году, когда Игорь Пышный занимал должность заместителя декана. В течение года он систематически получал незаконное денежное вознаграждение от студентов за помощь в подготовке дипломных работ и за обеспечение допуска к экзаменам. Общая сумма полученных им взяток составила 544 тысячи рублей. Также он вводил студентов в заблуждение относительно размеров их стипендий. Часть этих денег он присваивал себе, совершая таким образом мошеннические действия.Суд учёл позицию государственного обвинителя от Свердловской транспортной прокуратуры. В качестве наказания подсудимому назначен крупный штраф в размере 4 с половиной миллионов рублей. Дополнительно он лишается права заниматься педагогической деятельностью сроком на восемь лет. Кроме того, по ходатайству прокурора суд постановил конфисковать сумму взятки в доход государства.Решение суда уже вступило в законную силу.