Госдолг Свердловской области за месяц сократился почти на 4 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области к концу декабря снизился до 77,9 млрд рублей. По сравнению с началом месяца объем обязательств региона уменьшился примерно на 3,6 млрд рублей, следует из данных Министерства финансов РФ.Основная часть долговой нагрузки по-прежнему приходится на бюджетные кредиты – 65,3 млрд рублей. Еще 12,6 млрд рублей составляют обязательства по государственным ценным бумагам. Коммерческих займов в структуре долга региона нет.В начале 2025 года госдолг области превышал 92 млрд рублей, и регион входил в число наиболее закредитованных субъектов страны. К концу года Свердловская область сместилась во вторую десятку регионов по объему долговых обязательств.В правительстве региона ранее заявляли, что снижение госдолга остается одним из приоритетов бюджетной политики. Власти отмечали необходимость сдерживать рост обязательств на фоне дефицита бюджета и крупных инфраструктурных проектов.