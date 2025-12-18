Возрастное ограничение 18+
Госдолг Свердловской области за месяц сократился почти на 4 млрд рублей
Государственный долг Свердловской области к концу декабря снизился до 77,9 млрд рублей. По сравнению с началом месяца объем обязательств региона уменьшился примерно на 3,6 млрд рублей, следует из данных Министерства финансов РФ.
Основная часть долговой нагрузки по-прежнему приходится на бюджетные кредиты – 65,3 млрд рублей. Еще 12,6 млрд рублей составляют обязательства по государственным ценным бумагам. Коммерческих займов в структуре долга региона нет.
В начале 2025 года госдолг области превышал 92 млрд рублей, и регион входил в число наиболее закредитованных субъектов страны. К концу года Свердловская область сместилась во вторую десятку регионов по объему долговых обязательств.
В правительстве региона ранее заявляли, что снижение госдолга остается одним из приоритетов бюджетной политики. Власти отмечали необходимость сдерживать рост обязательств на фоне дефицита бюджета и крупных инфраструктурных проектов.
