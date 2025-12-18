Возрастное ограничение 18+

Суд обязал расселить аварийный дом в Арти до конца следующего года

12.39 Понедельник, 22 декабря 2025
Артинский районный суд обязал администрацию Артинского муниципального округа расселить жителей аварийного дома на улице Ленина, 12 не позднее 31 декабря 2026 года, сообщила пресс-служба областного суда.

Дом 1917 года постройки признали аварийным в ноябре 2024 года. Экспертиза показала, что его физический износ превышает 70 процентов и существует риск обрушения. Несмотря на это, администрация установила срок расселения и сноса здания до 2031 года.

Жители обратились в суд, указав, что проживание в доме опасно уже сейчас и угрожает их жизни и здоровью. В ходе разбирательства администрация сократила срок расселения до 2029 года, однако истцы настаивали, что и этот срок является необоснованно длительным.

По делу была назначена строительно-техническая экспертиза. Она установила, что износ дома составляет 74 процента и здание требует срочного расселения. Суд указал, что ожидание в течение нескольких лет после признания дома аварийным является недопустимым.

Решением Артинского районного суда постановление администрации в части установления срока расселения до 2029 года признано незаконным. Администрацию обязали определить новый срок расселения — не позднее конца 2026 года.

Апелляционную жалобу администрации рассмотрела судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда. В ее удовлетворении отказано. Решение Артинского районного суда оставлено без изменений.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
