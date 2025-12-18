Возрастное ограничение 18+
Суд обязал расселить аварийный дом в Арти до конца следующего года
Артинский районный суд обязал администрацию Артинского муниципального округа расселить жителей аварийного дома на улице Ленина, 12 не позднее 31 декабря 2026 года, сообщила пресс-служба областного суда.
Дом 1917 года постройки признали аварийным в ноябре 2024 года. Экспертиза показала, что его физический износ превышает 70 процентов и существует риск обрушения. Несмотря на это, администрация установила срок расселения и сноса здания до 2031 года.
Жители обратились в суд, указав, что проживание в доме опасно уже сейчас и угрожает их жизни и здоровью. В ходе разбирательства администрация сократила срок расселения до 2029 года, однако истцы настаивали, что и этот срок является необоснованно длительным.
По делу была назначена строительно-техническая экспертиза. Она установила, что износ дома составляет 74 процента и здание требует срочного расселения. Суд указал, что ожидание в течение нескольких лет после признания дома аварийным является недопустимым.
Решением Артинского районного суда постановление администрации в части установления срока расселения до 2029 года признано незаконным. Администрацию обязали определить новый срок расселения — не позднее конца 2026 года.
Апелляционную жалобу администрации рассмотрела судебная коллегия по административным делам Свердловского областного суда. В ее удовлетворении отказано. Решение Артинского районного суда оставлено без изменений.
