В Екатеринбурге открыли обновлённую женскую консультацию ЦГКБ № 3

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова открыла обновлённую женскую консультацию Центральной городской клинической больницы № 3 на улице Братьев Быковых в Екатеринбурге, сообщили в региональном Минздраве.По данным министерства, в подразделении получают медицинскую помощь более 19 тыс. жительниц Железнодорожного района. В сообщени указано, что помещения капитально отремонтировали, стоимость работ составила около 21 млн рублей.По словам Татьяны Савиновой, 2025 год стал для региональной системы здравоохранения прорывным в части развития амбулаторной помощи. Кроме того, в Свердловской области планируют открыть пять новых женских консультаций в небольших населённых пунктах, где ранее приём, как правило, вёл один акушер-гинеколог.«Сейчас мы создаём полноценные профильные подразделения, где есть и приём врача, и диагностическая база. В Екатеринбурге также занимаемся ремонтом женских консультаций, одну из которых сегодня открываем», – отметила глава регионального Минздрава.