Екатеринбургские риэлторы — среди лидеров по зарплатам в России

Интернет-ресурс «Квадратный метр», посвящённый уральской недвижимости, со ссылкой на аналитиков группы «Плюс» опубликовал любопытные данные. Согласно предоставленной статистке, риэлторы Екатеринбурга входят в число самых высокооплачиваемых специалистов такого рода.Проведя исследование, аналитики «Плюса» опросили 178 тысяч риэлторов из 350 городов страны. Так и удалось установить, что Екатеринбург — среди городов с самыми высокооплачиваемыми агентами. Средний доход риэлтора в уральской столице составляет 157 тысяч рублей. Больше зарабатывают только специалисты из Сочи, Москвы и Краснодара.Другие любопытные данные о российских риэлторах говорят о том, что эта профессия остаётся преимущественно женской: доля мужчин в ней составляет лишь 34%. Рабочая неделя риэлтора длится в среднем 47 часов. За это время он совершает от 80 до 140 телефонных звонков. Ежемесячно агент проводит около 22 показов объектов недвижимости. Количество активных клиентов риэлтора колеблется в среднем от 10 до 17 человек, но успешной сделкой заканчиваются менее 10% всех обращений.Ещё одну интересную цифру приводит ВЦИОМ: подавляющее большинство клиентов — 86% — довольны работой с риэлтором. Основные нарекания связаны с высокой стоимостью услуг. При этом потребители готовы доплачивать за профессиональную оценку рисков. Возможность своевременно выявлять подводные камни клиенты считают ключевым преимуществом профессионалов.