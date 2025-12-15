Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургские риэлторы — среди лидеров по зарплатам в России
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Интернет-ресурс «Квадратный метр», посвящённый уральской недвижимости, со ссылкой на аналитиков группы «Плюс» опубликовал любопытные данные. Согласно предоставленной статистке, риэлторы Екатеринбурга входят в число самых высокооплачиваемых специалистов такого рода.
Проведя исследование, аналитики «Плюса» опросили 178 тысяч риэлторов из 350 городов страны. Так и удалось установить, что Екатеринбург — среди городов с самыми высокооплачиваемыми агентами. Средний доход риэлтора в уральской столице составляет 157 тысяч рублей. Больше зарабатывают только специалисты из Сочи, Москвы и Краснодара.
Другие любопытные данные о российских риэлторах говорят о том, что эта профессия остаётся преимущественно женской: доля мужчин в ней составляет лишь 34%. Рабочая неделя риэлтора длится в среднем 47 часов. За это время он совершает от 80 до 140 телефонных звонков. Ежемесячно агент проводит около 22 показов объектов недвижимости. Количество активных клиентов риэлтора колеблется в среднем от 10 до 17 человек, но успешной сделкой заканчиваются менее 10% всех обращений.
Ещё одну интересную цифру приводит ВЦИОМ: подавляющее большинство клиентов — 86% — довольны работой с риэлтором. Основные нарекания связаны с высокой стоимостью услуг. При этом потребители готовы доплачивать за профессиональную оценку рисков. Возможность своевременно выявлять подводные камни клиенты считают ключевым преимуществом профессионалов.
Проведя исследование, аналитики «Плюса» опросили 178 тысяч риэлторов из 350 городов страны. Так и удалось установить, что Екатеринбург — среди городов с самыми высокооплачиваемыми агентами. Средний доход риэлтора в уральской столице составляет 157 тысяч рублей. Больше зарабатывают только специалисты из Сочи, Москвы и Краснодара.
Другие любопытные данные о российских риэлторах говорят о том, что эта профессия остаётся преимущественно женской: доля мужчин в ней составляет лишь 34%. Рабочая неделя риэлтора длится в среднем 47 часов. За это время он совершает от 80 до 140 телефонных звонков. Ежемесячно агент проводит около 22 показов объектов недвижимости. Количество активных клиентов риэлтора колеблется в среднем от 10 до 17 человек, но успешной сделкой заканчиваются менее 10% всех обращений.
Ещё одну интересную цифру приводит ВЦИОМ: подавляющее большинство клиентов — 86% — довольны работой с риэлтором. Основные нарекания связаны с высокой стоимостью услуг. При этом потребители готовы доплачивать за профессиональную оценку рисков. Возможность своевременно выявлять подводные камни клиенты считают ключевым преимуществом профессионалов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге за год подешевела аренда квартир на 11%
15 декабря 2025
15 декабря 2025
Жители Екатеринбурга планируют потратить на новогодних распродажах в среднем 17 тысяч рублей
18 декабря 2025
18 декабря 2025