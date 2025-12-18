Уральские офисные работники назвали опоздания офлайн и онлайн главным раздражителем на работе

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Опоздания коллег на встречи сильнее всего раздражают уральских офисных сотрудников старшего возраста. Для молодых работников более чувствительными оказались грубость и нарушение негласных правил поведения на работе. Такие выводы следуют из опроса платформы МТС Линк среди жителей Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.Как показало исследование, лишь 73% респондентов считают рабочие коммуникации в своих компаниях упорядоченными и подчинёнными понятным правилам. Чаще всего недовольство вызывают отсутствие ответственных за коммуникации, нефиксирование итогов встреч и отсутствие единой системы хранения рабочей информации.Количество делового общения устраивает 39% участников опроса. При этом 23% считают коммуникаций слишком много, а 16% – наоборот, ощущают их нехватку. Ещё 22% опрошенных заявили о безразличии к этому вопросу.Среди тех, кто жалуется на избыточное общение, чаще всего упоминались рабочие чаты и мессенджеры – на них указали 57% респондентов. Также уральцев утомляют электронная почта и очные совещания (по 43%), а также телефонные звонки (38%). Перегруженность видеовстречами отметили лишь 19% участников опроса. При этом мужчины чаще устают от офлайн-встреч, а женщины – от переписки в мессенджерах.Отдельный блок вопросов был посвящён онлайн-общению. Наибольшее раздражение у сотрудников вызывают игнор сообщений и долгие задержки с ответами – на это указали 26% и 31% респондентов соответственно. Большинство опрошенных также негативно относятся к мемам, флуду, фамильярности, сленгу и непонятным сокращениям в рабочей переписке – суммарно это отметили 63%.Резкость в ответах коллег назвали проблемой лишь 1% уральских работников. Этот показатель заметно ниже, чем в других регионах страны. Например, в Москве резкое общение осуждают 5% офисных сотрудников, в Санкт-Петербурге – 7%, а в регионах Юга и Северного Кавказа – до 11%. Нецензурная речь раздражает 5% опрошенных на Урале, тогда как в Сибири и на Дальнем Востоке таких респондентов вдвое больше.Возрастные различия также оказались заметны. Молодые сотрудники чаще негативно воспринимают мат и курение во время общения, тогда как работники старшего поколения острее реагируют на опоздания и невовлечённость коллег на онлайн-встречах.Большинство уральских офисных работников – 67% – разделяют рабочее и личное общение, используя для этого разные мессенджеры. Остальные 33% предпочитают вести переписку в одних и тех же приложениях.