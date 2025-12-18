Пьяный водитель выехал навстречу движению и устроил аварию в Заречном

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Заречном сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пьяного водителя, в результате которого пострадала женщина. Авария произошла 20 декабря около 19.06 на 5-м километре региональной автодороги село Мезенское–Заречный.По предварительным данным, водитель автомобиля «Лексус RX-330» нарушил правила дорожного движения, выехав на полосу встречного движения, несмотря на знак 3.20 «Обгон запрещён». В результате произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099», двигавшимся во встречном направлении.Пострадала 39-летняя пассажирка «ВАЗа», у неё травма живота. Бригада скорой помощи доставила женщину в МСЧ № 32 Заречного, где она была госпитализирована.Водитель «Лексуса», мужчина 1984 года рождения, имеет 18 лет стажа вождения и привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД шесть раз. Освидетельствование показало признаки алкогольного опьянения: концентрация паров этанола составила 0,376 мг/л. Мужчина пояснил, что употреблял алкоголь вечером перед поездкой. В отношении него возбуждено административное производство по ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, а также составлены материалы по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения), ч.4 ст.12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу) и ч.2 ст.12.3 КоАП РФ (отсутствие полиса ОСАГО).Водитель «ВАЗ-21099», мужчина 1980 года рождения, со стажем 21 год, привлекался к административной ответственности 19 раз. Освидетельствование показало, что он находился в трезвом состоянии.