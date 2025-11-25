Возрастное ограничение 18+
Фонд «Дети России» завершил десятилетнюю реконструкцию екатеринбургской детской больницы №9
Фото: БФ «Дети России»
Благотворительный фонд «Дети России» сообщил о завершении масштабной реконструкции Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге. Работы длились десять лет и стали своеобразным подарком клинике, которая недавно отметила 40-летие.
Как уточнили в фонде, за время реконструкции обновили фасады главного корпуса, поликлиники, приёмного отделения, инфекционного и педиатрического отделений. В зданиях укрепили стены, заменили окна, обновили холлы и кабинеты консультативно-диагностической поликлиники. Общая стоимость работ составила 240,5 млн рублей.
«Поздравляем Девятку, как её называют в Екатеринбурге, врачей и пациентов. На каждом этапе мы думали прежде всего о безопасности и комфорте людей, которые будут здесь работать и лечиться», – отметила директор фонда Юлия Нутенко. Она подчеркнула, что больница помогает тысячам детей, а реконструкция стала важной поддержкой для больницы.
После ремонта в клинике появился бассейн для водолечения и «соляная комната» с управляемой галотерапией. На территории установили навигацию и новое освещение, чтобы пациенты и родители могли ориентироваться даже поздним вечером.
Главный врач ДГКБ №9 Игорь Огарков поблагодарил фонд за вклад в развитие больницы: «Мы искренне признательны за создание комфортных условий для работы и лечения. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».
По данным медучреждения, ежегодно лечение в больнице проходят более 29 тысяч детей, 60% из которых поступают в экстренном порядке. В клинике проводят около 19 тысяч операций в год и принимают тяжёлых пациентов со всей области. Больница является клинической базой для 12 кафедр УГМУ.
В фонде «Дети России» отметили, что завершённая реконструкция стала важным этапом более чем 25-летней работы фонда.
Как уточнили в фонде, за время реконструкции обновили фасады главного корпуса, поликлиники, приёмного отделения, инфекционного и педиатрического отделений. В зданиях укрепили стены, заменили окна, обновили холлы и кабинеты консультативно-диагностической поликлиники. Общая стоимость работ составила 240,5 млн рублей.
«Поздравляем Девятку, как её называют в Екатеринбурге, врачей и пациентов. На каждом этапе мы думали прежде всего о безопасности и комфорте людей, которые будут здесь работать и лечиться», – отметила директор фонда Юлия Нутенко. Она подчеркнула, что больница помогает тысячам детей, а реконструкция стала важной поддержкой для больницы.
После ремонта в клинике появился бассейн для водолечения и «соляная комната» с управляемой галотерапией. На территории установили навигацию и новое освещение, чтобы пациенты и родители могли ориентироваться даже поздним вечером.
Главный врач ДГКБ №9 Игорь Огарков поблагодарил фонд за вклад в развитие больницы: «Мы искренне признательны за создание комфортных условий для работы и лечения. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».
По данным медучреждения, ежегодно лечение в больнице проходят более 29 тысяч детей, 60% из которых поступают в экстренном порядке. В клинике проводят около 19 тысяч операций в год и принимают тяжёлых пациентов со всей области. Больница является клинической базой для 12 кафедр УГМУ.
В фонде «Дети России» отметили, что завершённая реконструкция стала важным этапом более чем 25-летней работы фонда.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ребёнку впервые имплантировали стимулятор для лечения эпилепсии
25 ноября 2025
25 ноября 2025
Орлов сообщил о завершении реконструкции парка на Уралмаше
26 ноября 2025
26 ноября 2025