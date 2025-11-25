Фонд «Дети России» завершил десятилетнюю реконструкцию екатеринбургской детской больницы №9

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Благотворительный фонд «Дети России» сообщил о завершении масштабной реконструкции Детской городской клинической больницы №9 в Екатеринбурге. Работы длились десять лет и стали своеобразным подарком клинике, которая недавно отметила 40-летие.Как уточнили в фонде, за время реконструкции обновили фасады главного корпуса, поликлиники, приёмного отделения, инфекционного и педиатрического отделений. В зданиях укрепили стены, заменили окна, обновили холлы и кабинеты консультативно-диагностической поликлиники. Общая стоимость работ составила 240,5 млн рублей.«Поздравляем Девятку, как её называют в Екатеринбурге, врачей и пациентов. На каждом этапе мы думали прежде всего о безопасности и комфорте людей, которые будут здесь работать и лечиться», – отметила директор фонда Юлия Нутенко. Она подчеркнула, что больница помогает тысячам детей, а реконструкция стала важной поддержкой для больницы.После ремонта в клинике появился бассейн для водолечения и «соляная комната» с управляемой галотерапией. На территории установили навигацию и новое освещение, чтобы пациенты и родители могли ориентироваться даже поздним вечером.Главный врач ДГКБ №9 Игорь Огарков поблагодарил фонд за вклад в развитие больницы: «Мы искренне признательны за создание комфортных условий для работы и лечения. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».По данным медучреждения, ежегодно лечение в больнице проходят более 29 тысяч детей, 60% из которых поступают в экстренном порядке. В клинике проводят около 19 тысяч операций в год и принимают тяжёлых пациентов со всей области. Больница является клинической базой для 12 кафедр УГМУ.В фонде «Дети России» отметили, что завершённая реконструкция стала важным этапом более чем 25-летней работы фонда.