О гололедице в выходные предупреждают в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие выходные в Свердловской области ожидается гололедица. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь.
В субботу, 29 ноября, в регионе облачно с прояснениями, ночью -4...+1°C, на крайнем севере до -9°C, в большинстве районов снег; днём -2...+3°C, на крайнем севере до -5°C, снег, в том числе мокрый. В отдельных районах гололедные явления. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью около 0°C, умеренные осадки; днём +1...+3°C, слабые осадки. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 30 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью -4...+1°C, преимущественно без осадков; днём -1...+4°C, местами небольшой дождь, мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью около 0°C, днём +2...+4°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
