Более 34 миллионов рублей взыскали с жителя Тугулымского района за незаконную рубку леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Тугулымском районе суд удовлетворил иск прокурора о взыскании свыше 34,3 млн рублей с местного жителя, который целый год вырубал лес.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, мужчина с 2019 по 2020 год рубил деревья на продажу, не имея при этом разрешения, в результате чего причинил Тугулымскому лесничеству материальный ущерб на сумму свыше 34,3 миллиона рублей. В январе 2025 года Талицкий районный суд признал лесоруба виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка леса в особо крупном размере).
Позже прокуратура подала иск в суд о взыскании с осуждённого суммы ущерба. Суд это требование удовлетворил. Теперь ведомство собирается проконтролировать фактическое исполнение судебного акта.
