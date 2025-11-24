Возрастное ограничение 18+

Запретить мигрантам работать в такси предложила кандидат на пост мэра Екатеринбурга Виноградова

10.55 Среда, 26 ноября 2025
Кадр из видео: ОТВ
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Кандидат на пост главы Екатеринбурга Ирина Виноградова предложила запретить мигрантам работать в такси. Свою позицию она выразила в программе «Парламентское время» на ОТВ.

«Мы – единственный субъект УрФО, где до сих пор нет законопроекта о запрете работы мигрантов в такси. Это повышение безопасности и внутреннего комфорта, если мы говорим про девушку, которая едет в такси поздно вечером. Большинство преступных случаев, связанных с такси, связано с мигрантами»,

– сказала Виноградова.


По её словам, таксисты должны не только сдать экзамен и получить права, но и иметь положительный водительский опыт на территории России.

Напомним, на пост главы Екатеринбурга Ирину Виноградову предлагает партия «Новые люди», региональное отделение которой она возглавляет с 2024 года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
«Новые люди» предложили на пост мэра Екатеринбурга Ирину Виноградову
24 ноября 2025
Восемь лет колонии получил екатеринбуржец за убийство знакомого на остановке
19 ноября 2025
Продукты, техника и бензин: как изменились цены в Свердловской области
25 ноября 2025
Авито совместно с онлайн-школой Sкyеng разработали серию уроков о волонтерстве и экологии
17 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:28 К десяти годам приговорили екатеринбуржца за убийство незнакомца у магазина
12:23 Уральские таможенники будут работать в выходные перед повышением утилизационного сбора
12:07 Расчленившего товарища электропилой нижнетагильца отправили в колонию
11:48 Уральские застройщики начали переходить на отечественные IT-инструменты
11:22 В Берёзовском бывшую сотрудницу Ростехнадзора признали виновной во взяточничестве
10:55 Запретить мигрантам работать в такси предложила кандидат на пост мэра Екатеринбурга Виноградова
10:28 Бесплатно провериться на ВИЧ предлагают екатеринбуржцам 26 и 28 ноября
10:06 На предприятии под Екатеринбургом с путей сошли две цистерны
09:40 В Свердловской области на 22% вырос спрос на дворников
09:30 В Екатеринбурге утром загорелась крыша ТЦ «7 ключей»
21:14 Суд в Ревде поставил точку в «свинском» вопросе
20:57 Самозанятость стала трамплином для молодых бизнесменов, — доказывает Всероссийская премия «Молодой предприниматель»
20:39 Электросамокат едва не поджог спортивный комплекс в Екатеринбурге
20:18 С Новым годом екатеринбуржцев поздравят «сНежным вечером»
19:32 Открыли движение по обновлённому мосту через Исеть
19:06 В екатеринбургском зооприюте пройдёт последний в году День открытых дверей
17:55 В Екатеринбурге смертельное ДТП на улице Пархоменко унесло жизнь подростка
17:25 Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло в Каменском районе
17:12 Продукты, техника и бензин: как изменились цены в Свердловской области
16:18 Всероссийский конкурс в Москве определил лучшего HR-специалиста транспорта
16:04 Путин поздравил Ельцин Центр с десятилетием работы
15:17 В страховании и недвижимости увеличиваются зарплаты и количество вакансий
14:35 В Свердловской области ребёнку впервые имплантировали стимулятор для лечения эпилепсии
13:25 Заборы в Екатеринбурге получили бронзу на фестивале «Среда»
12:40 Карпинский суд вынес приговор за убийство 12-летней девочки спустя 20 лет
12:15 Мясной полуфабрикат с листерией оказался на прилавках Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
Все новости России и мира
13:28 К десяти годам приговорили екатеринбуржца за убийство незнакомца у магазина
12:23 Уральские таможенники будут работать в выходные перед повышением утилизационного сбора
12:07 Расчленившего товарища электропилой нижнетагильца отправили в колонию
11:48 Уральские застройщики начали переходить на отечественные IT-инструменты
11:22 В Берёзовском бывшую сотрудницу Ростехнадзора признали виновной во взяточничестве
10:55 Запретить мигрантам работать в такси предложила кандидат на пост мэра Екатеринбурга Виноградова
10:28 Бесплатно провериться на ВИЧ предлагают екатеринбуржцам 26 и 28 ноября
10:06 На предприятии под Екатеринбургом с путей сошли две цистерны
09:40 В Свердловской области на 22% вырос спрос на дворников
09:30 В Екатеринбурге утром загорелась крыша ТЦ «7 ключей»
21:14 Суд в Ревде поставил точку в «свинском» вопросе
20:57 Самозанятость стала трамплином для молодых бизнесменов, — доказывает Всероссийская премия «Молодой предприниматель»
20:39 Электросамокат едва не поджог спортивный комплекс в Екатеринбурге
20:18 С Новым годом екатеринбуржцев поздравят «сНежным вечером»
19:32 Открыли движение по обновлённому мосту через Исеть
19:06 В екатеринбургском зооприюте пройдёт последний в году День открытых дверей
17:55 В Екатеринбурге смертельное ДТП на улице Пархоменко унесло жизнь подростка
17:25 Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло в Каменском районе
17:12 Продукты, техника и бензин: как изменились цены в Свердловской области
16:18 Всероссийский конкурс в Москве определил лучшего HR-специалиста транспорта
16:04 Путин поздравил Ельцин Центр с десятилетием работы
15:17 В страховании и недвижимости увеличиваются зарплаты и количество вакансий
14:35 В Свердловской области ребёнку впервые имплантировали стимулятор для лечения эпилепсии
13:25 Заборы в Екатеринбурге получили бронзу на фестивале «Среда»
12:40 Карпинский суд вынес приговор за убийство 12-летней девочки спустя 20 лет
12:15 Мясной полуфабрикат с листерией оказался на прилавках Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK