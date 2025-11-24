Возрастное ограничение 18+
Запретить мигрантам работать в такси предложила кандидат на пост мэра Екатеринбурга Виноградова
Кадр из видео: ОТВ
Кандидат на пост главы Екатеринбурга Ирина Виноградова предложила запретить мигрантам работать в такси. Свою позицию она выразила в программе «Парламентское время» на ОТВ.
По её словам, таксисты должны не только сдать экзамен и получить права, но и иметь положительный водительский опыт на территории России.
Напомним, на пост главы Екатеринбурга Ирину Виноградову предлагает партия «Новые люди», региональное отделение которой она возглавляет с 2024 года.
«Мы – единственный субъект УрФО, где до сих пор нет законопроекта о запрете работы мигрантов в такси. Это повышение безопасности и внутреннего комфорта, если мы говорим про девушку, которая едет в такси поздно вечером. Большинство преступных случаев, связанных с такси, связано с мигрантами»,
– сказала Виноградова.
