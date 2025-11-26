Главу петрокаменской администрации оштрафовали за плохие дороги

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Пригородного района провела проверку по обращению жительницы села Петрокаменское Горноуральского муниципального округа. Поводом стало исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.Объектом проверки стала автомобильная дорога по улице Коммунаров в селе Петрокаменское. К её обследованию прокуратура привлекла сотрудников ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское». В результате были выявлены многочисленные нарушения, касающиеся требований национального стандарта ГОСТ Р 50597-2017, который устанавливает жёсткие правила для автомобильных дорог и улиц.По выявленным фактам прокуратура возбудила административное дело. Оно было направлено против главы Петрокаменской территориальной администрации. Должностное лицо обвинили в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения и привлекли по статье 12.34 КоАП РФ («ненадлежащее содержание дорог»).По результатам рассмотрения дела глава администрации была привлечена к ответственени. На неё наложили административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Однако прокурорская реакция не ограничилась лишь штрафными санкциями. Прокуратура также направила в суд административное исковое заявление. В нём надзорное ведомство потребовало признать бездействие местных органов власти незаконным. Кроме того, прокуроры требуют заставить администрацию выполнить необходимые работы и устранить выявленные дефекты дорожного покрытия.