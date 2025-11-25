Возрастное ограничение 18+
Возле свердловских школ начали дежурить наряды ДПС
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Свердловской области с сегодняшнего дня стартовали ежедневные утренние рейды вблизи образовательных учреждений. Сотрудники Госавтоинспекции усилили дежурство на наиболее оживленных пешеходных переходах, ведущих к школам. Главная цель — обеспечить максимальную безопасность детей по пути в школу.
Специальные наряды ДПС теперь каждое утро контролируют дорожную обстановку, — заверяет областная Госавтоинспекция. Особое внимание инспекторы уделяют соблюдению водителями правил проезда «зебры». С некоторыми из них ведутся разъяснительные беседы — им напоминают о необходимости заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.
Такие профилактические мероприятия охватывают все районы Свердловской области. Подобные меры направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. А таковые участились в последнее время, о чём свидетельствуют новостные ленты.
Почти ежедневно под колёсами машин на дорогах области оказываются несовершеннолетние пешеходы. К сожалению, часто детей сбивают именно на переходах. Не редкость, что виновниками таких происшествий оказываются водители, игнорирующие дорожные знаки и сигналы светофоров. Так, буквально вчера, 1 декабря, в Нижнем Тагиле на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 11-летнюю школьницу. А днём ранее в посёлке Новоуткинск под колёсами авто погибла 14-летняя девочка.
