В мэрии Екатеринбурга сообщили о снижении количества безбилетников

17.31 Среда, 26 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Директор екатеринбургского Центра управления перевозками (ЦУП) Никита Ухин сообщил, что после повышения штрафов за проезд без билета снизилось количество нарушителей.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Город FM 107.6», рассказали в мэрии, но статистику не привели. Напомним, что в прошлом году в Свердловской области штраф для безбилетников вырос в 25 раз — со 100 до 2 500 рублей.

По словам Ухина, после перехода на брутто-контракты также снизилось количество нарушений со стороны перевозчиков, но они не исчезли.

«Тем не менее, к часто фиксируемым нарушениям относятся несоблюдение установленного расписания, проезд мимо остановочных пунктов без остановки и не объявление остановки»,

– отметили в администрации.


Ранее екатеринбуржцы жаловались на проезжающие мимо остановок автобусы. Люди считают, что эта проблема стала следствием транспортной реформы – водителям стало важно проехать больше километров.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
