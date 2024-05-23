Возрастное ограничение 18+
В 25 раз увеличили штраф для безбилетников в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Свердловское заксобрание утвердило повышение штрафов для безбилетников в 25 раз. Теперь «зайцам» придётся платить 2500 рублей вместо 100 за нежелание оплачивать проезд.
Ужесточение штрафа было принято сегодня, 28 мая. По словам главы комитета по вопросам законодательства Евгения Старкова, на рейсы с большим числом безбилетников будут отправлять рейды с участием Росгвардии, пишет «ЕАН».
Повышение штрафа стало частью анонсированной ранее реформой общественного транспорта. Ранее сообщалось, что необходимость в ужесточении наказаний для зайцев вызвана нехваткой кондукторов и переходом к автоматизированной системе оплаты проезда.
Ужесточение штрафа было принято сегодня, 28 мая. По словам главы комитета по вопросам законодательства Евгения Старкова, на рейсы с большим числом безбилетников будут отправлять рейды с участием Росгвардии, пишет «ЕАН».
Повышение штрафа стало частью анонсированной ранее реформой общественного транспорта. Ранее сообщалось, что необходимость в ужесточении наказаний для зайцев вызвана нехваткой кондукторов и переходом к автоматизированной системе оплаты проезда.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
РОСштраф собирает средства для екатеринбургского популяризатора хоккея, трижды оштрафованного по статье о дискредитации использования ВС РФ
26 мая 2024
26 мая 2024
Куйвашев поручил Орлову ограничить движение электросамокатов в Екатеринбурге вплоть до запрета
27 мая 2024
27 мая 2024