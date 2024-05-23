В 25 раз увеличили штраф для безбилетников в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское заксобрание утвердило повышение штрафов для безбилетников в 25 раз. Теперь «зайцам» придётся платить 2500 рублей вместо 100 за нежелание оплачивать проезд.Ужесточение штрафа было принято сегодня, 28 мая. По словам главы комитета по вопросам законодательства Евгения Старкова, на рейсы с большим числом безбилетников будут отправлять рейды с участием Росгвардии, пишет «ЕАН».Повышение штрафа стало частью анонсированной ранее реформой общественного транспорта. Ранее сообщалось, что необходимость в ужесточении наказаний для зайцев вызвана нехваткой кондукторов и переходом к автоматизированной системе оплаты проезда.