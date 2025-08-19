Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцев призвали жаловаться на проезжающие мимо остановок автобусы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После публикации в СМИ, в которой екатеринбуржцы жаловались на проезжающих мимо остановок автобусы, в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» призвали жаловаться всякий раз, когда такое происходит.
Делать это предлагают через «Платформу обратной связи» на Госуслугах, обещая, что все жалобы до адресата дойдут.
Ранее в ЕАН рассказали, что автобусы, курсирующие по маршруту №44, по пути с Ботаники на Компрессорный пропускают остановки. Издание пишет, что после реформы транспортной системы маршрутки стали ходить раз в двадцать минут, но из-за того, что транспорт проезжает мимо остановок, начинают возникать сомнения в её эффективности.
Люди сетуют на то, что для того, чтобы транспорт работал, пассажиры не нужны.
«Каждый раз, когда по такому поводу появляется конкретика – место, время, номер автобуса – разборки идут самые жесткие, штрафуют за это. Поэтому мы рекомендуем: увидели такое – пишите, сообщайте»,
– пишет ресурс.
«Им важно количество рейсов. Будет автобус пустым или полным, оплата за пройденные километры не изменится»,
– негодуют горожане.
