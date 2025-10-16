Возрастное ограничение 18+
Жителей Свердловской области призвали не верить сообщениям о закрытых АЗС
Фото: Вечерние ведомости
Сообщения о том, что в Свердловской области якобы остановлена работа автозаправочных станций, не соответствуют действительности. Об этом сообщили в телеграм-канале «Антитеррор Урал», призвав жителей региона не распространять непроверённые сведения.
Уточняется, что подобные сообщения распространяются в мессенджерах и социальных сетях без указания фактов и официальных подтверждений. В «Антитеррор Урал» напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ранее в Свердловской области появлялись фейки о дефиците топлива, об изъятии горючего на нужды военных и о введении талонов на бензин.
