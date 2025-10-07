Возрастное ограничение 18+
Свердловские власти опровергают дефицит топлива в регионе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Свердловской области возник дефицит топлива. Региональные власти эти слухи опровергают.
Издание 66.ru писало, ссылаясь на читателей, что на АЗС сразу нескольких сетей ввели ограничения на отпуск топлива «в одни руки». В сети Varta эту информацию опровергли, а в Tamic Energy информагентству Ura.ru подтвердили, пояснив, что это временные меры.
В департаменте информационной политики заявили агентству «ЕАН», что проблемы с топливом в регионе нет.
Напомним, ранее в Свердловской области появлялись фейки про изъятие топлива на нужды военных и о введении талонов на бензин.
«Все крупнейшие поставщики топлива на территории области работают в штатном режиме, запасы на нефтебазах достаточны для обеспечения потребностей населения и бизнеса»,
– пишет ресурс.
