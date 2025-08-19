Возрастное ограничение 18+
Жителей Свердловской области предупредили о фейки про изъятие топлива на нужны бойцов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Антитеррористическая комиссия Свердловской области предупредила о поддельном приказе якобы от регионального министерства энергетики и ЖКХ об обязательной передаче топлива на нужды бойцов.
В документе говорится о том, что половину топлива, оплаченного клиентами АЗС, нужно оставлять в резерв, чтобы не допустить дефицита горюче-смазочных материалов для нужд участников боевых действий. В телеграм-канале «Антитеррор Урал» назвали это фейком.
Ранее антитеррористический комитет сообщал о фейке про введение талонов на топливо.
«Информация о резервировании горюче-смазочных материалов на АЗС в Свердловской области является недостоверной»,
– говорится в сообщении ресурса.
