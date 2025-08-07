Возрастное ограничение 18+
Уральцев предупреждают о фейке про введение талонов на топливо
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Информацию о введении талонов назвали фейков. В телеграм-канале «Антитеррор Урал» предупреждают местных жителей о поддельном письме от имени министерства энергетики России.
В фейковом письме ведомство обращается к должностным лицам Свердловской области с рекомендацией внедрить систему талонов из-за логистических трудностей, связанных с транспортировкой топлива.
Ранее подобный фейк уже распространялся в сети, но он касался других регионах.
В фейковом письме ведомство обращается к должностным лицам Свердловской области с рекомендацией внедрить систему талонов из-за логистических трудностей, связанных с транспортировкой топлива.
«Информация о введении ограничений на приобретение топлива и введении системы талонов является недостоверной»,
– говорится в сообщении организации.
Ранее подобный фейк уже распространялся в сети, но он касался других регионах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Уральцев предупреждают о фейковых штрафах от ГИБДД
07 августа 2025
07 августа 2025
О тумане предупреждают синоптики в Свердловской области
01 августа 2025
01 августа 2025
На 10 миллионов рублей оштрафовали дорожно-строительную организацию в Свердловской области
30 июля 2025
30 июля 2025