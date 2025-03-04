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Полиция задержала мужчину за непристойную переписку с девочкой
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге полицейские задержали 42-летнего мужчину по подозрению в развратных действиях в отношении ребёнка. Оперативники из подразделения по борьбе с киберпреступностью установили личность и местонахождение подозреваемого, который проживал в квартире на улице Машиностроителей.
«Телефон, с которого, предположительно, он вёл переписку с малолетней потерпевшей, был изъят у задержанного. Мужчина не имел официального места работы», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Собранные материалы были переданы следователям Следственного комитета России для дальнейшего расследования.
Как уточнили в региональном управлении СКР, мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении малолетней). В настоящее время он находится под стражей.
«Телефон, с которого, предположительно, он вёл переписку с малолетней потерпевшей, был изъят у задержанного. Мужчина не имел официального места работы», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Собранные материалы были переданы следователям Следственного комитета России для дальнейшего расследования.
Как уточнили в региональном управлении СКР, мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении малолетней). В настоящее время он находится под стражей.
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