В Екатеринбурге полиция сорвала пикет к Международному женскому дню. Пять человек в полиции

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге полицией был сорван пикет, посвящённый Международному женскому дню. По информации Союза маоистов Урала, правоохранительные органы вмешались в мероприятие, не дав даже развернуть плакаты.В результате задержания оказались пять человек: три девушки и два парня. Их увезли в УФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе.Организаторы пикета ожидают прибытия адвокатов. Также полиция намерена безосновательно изъять некоторые вещи.