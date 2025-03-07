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В Екатеринбурге полиция сорвала пикет к Международному женскому дню. Пять человек в полиции
Фото: Союз маоистов Урала
В Екатеринбурге полицией был сорван пикет, посвящённый Международному женскому дню. По информации Союза маоистов Урала, правоохранительные органы вмешались в мероприятие, не дав даже развернуть плакаты.
В результате задержания оказались пять человек: три девушки и два парня. Их увезли в УФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе.
Организаторы пикета ожидают прибытия адвокатов. Также полиция намерена безосновательно изъять некоторые вещи.
В результате задержания оказались пять человек: три девушки и два парня. Их увезли в УФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе.
Организаторы пикета ожидают прибытия адвокатов. Также полиция намерена безосновательно изъять некоторые вещи.
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