Задержанных за попытку провести пикет в честь Международного женского дня отпустили в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сегодня, в Международный женский день, пятеро активистов из Союза маоистов Урала были освобождены после задержания.Группа пыталась провести пикет в гайд-парке на Уралмаше, но полиция задержала активистов до начала акции. По информации Союза, задержанные даже не успели развернуть свои плакаты.В ходе задержания у активистов изъяли несколько флагов и флагштоков. Теперь представители Союза маоистов Урала намерены разобраться в ситуации и выяснить, что можно сделать с изъятыми вещами.