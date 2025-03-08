Возрастное ограничение 18+
Задержанных за попытку провести пикет в честь Международного женского дня отпустили в Екатеринбурге
Фото: Союз маоистов Урала
В Екатеринбурге сегодня, в Международный женский день, пятеро активистов из Союза маоистов Урала были освобождены после задержания.
Группа пыталась провести пикет в гайд-парке на Уралмаше, но полиция задержала активистов до начала акции. По информации Союза, задержанные даже не успели развернуть свои плакаты.
В ходе задержания у активистов изъяли несколько флагов и флагштоков. Теперь представители Союза маоистов Урала намерены разобраться в ситуации и выяснить, что можно сделать с изъятыми вещами.
Группа пыталась провести пикет в гайд-парке на Уралмаше, но полиция задержала активистов до начала акции. По информации Союза, задержанные даже не успели развернуть свои плакаты.
В ходе задержания у активистов изъяли несколько флагов и флагштоков. Теперь представители Союза маоистов Урала намерены разобраться в ситуации и выяснить, что можно сделать с изъятыми вещами.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге полиция сорвала пикет к Международному женскому дню. Пять человек в полиции
08 марта 2025
08 марта 2025
Музей-сад в Екатеринбурге стал выставкой женских образов
03 марта 2025
03 марта 2025