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В миграционном центре на Сулимова в Екатеринбурге снесли дверь
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в миграционном центре на Сулимова в Екатеринбурге снесли дверь. Об этом сообщает телеграм-канал «Безумный ЕКБ».
По данным ресурса, дверь «слетела с петель в прямом смысле этого слова», не выдержав напора желающих попасть внутрь. После этого, как сообщил уже пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, в миграционный центр был направлен наряд полиции.
Он также заявил, что в мае – июне этого года миграционный центр на Сулимова переедет в два новых здания на улице Кислородной, 8, где также будут принимать население по вопросам миграционного законодательства.
По данным ресурса, дверь «слетела с петель в прямом смысле этого слова», не выдержав напора желающих попасть внутрь. После этого, как сообщил уже пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, в миграционный центр был направлен наряд полиции.
Он также заявил, что в мае – июне этого года миграционный центр на Сулимова переедет в два новых здания на улице Кислородной, 8, где также будут принимать население по вопросам миграционного законодательства.
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