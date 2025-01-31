



сказала пикетчица. «Мы хотим дышать чистым воздухом, и чтобы наши дети так же дышали чистым воздухом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора Свердловской области в Екатеринбурге.Сегодня против строительства мусорного полигона в Сысертском районе выступает Татьяна из села Никольское.