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Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора Свердловской области в Екатеринбурге.
Сегодня против строительства мусорного полигона в Сысертском районе выступает Татьяна из села Никольское.
Сегодня против строительства мусорного полигона в Сысертском районе выступает Татьяна из села Никольское.
«Мы хотим дышать чистым воздухом, и чтобы наши дети так же дышали чистым воздухом»,
– сказала пикетчица.
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