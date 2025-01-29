Участок с двумя бомбоубежищами между двух кладбищ отдали под КРТ в Екатеринбурге

«Вместо них на участке общей площадью 9 тысяч квадратных метров появятся многоэтажки и детский сад на минимум 100 мест»,

— так объяснял судьбу укрытий гражданской обороны Руслан Габдрахманов.

«На некоторых площадках, действительно, есть защитные сооружения. Каждую такую территорию мы согласовываем с местным управлением Росимущества. Кроме того, закон позволяет исключить бомбоубежище из государственного реестра, но в таком случае размещение объекта нужно предусмотреть в другом месте»,