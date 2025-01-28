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Стволовые клетки донора из Свердловской области спасли пациента с лейкозом из Санкт-Петербурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали о ещё одном случае, когда донорские стволовые клетки смогли спасти чью-то жизнь. Так костный мозг, собранный в ОДКБ, дал второй шанс 47-летнему пациенту из Санкт-Петербурга.
Запрос на биоматериал для пациента поступил ещё в августе 2024 года. Специалисты ОДКБ связались с донором, чей образец подошёл для трансплантации костного мозга, и пригласили его на процедуру.
Доброволец находился под наблюдением свердловских врачей две недели прежде, чем у него стали собирать стволовые клетки. Сама же процедура заняла восемь часов. Кровь донора поступала в аппарат, который собирал нужные клетки в специальный резервуар, а прочие клетки крови возвращал добровольцу. Когда всё было готово, биоматериал отправили ночным рейсом в Санкт-Петербург, и уже утром пациенту провели трансплантацию.
Узнать о том, как стать донором костного мозга, можно на официальном сайте федерального регистра.
Ранее стало известно, что стволовые клетки екатеринбурженки спасли жизнь 43-летнего москвича.
«Специалисты отделения трансфузиологии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) впервые в своей практике заготовили стволовые клетки из периферической крови донора для пациента с лейкозом, который проходит лечение в Санкт-Петербурге»,
– сообщили в региональном ДИПе.
Запрос на биоматериал для пациента поступил ещё в августе 2024 года. Специалисты ОДКБ связались с донором, чей образец подошёл для трансплантации костного мозга, и пригласили его на процедуру.
Доброволец находился под наблюдением свердловских врачей две недели прежде, чем у него стали собирать стволовые клетки. Сама же процедура заняла восемь часов. Кровь донора поступала в аппарат, который собирал нужные клетки в специальный резервуар, а прочие клетки крови возвращал добровольцу. Когда всё было готово, биоматериал отправили ночным рейсом в Санкт-Петербург, и уже утром пациенту провели трансплантацию.
«На сегодняшний день пациент находится дома, под наблюдением специалистов, клетки прижились, пациент находится в ремиссии. Донор также себя прекрасно чувствует»,
– рассказали в ДИПе.
Узнать о том, как стать донором костного мозга, можно на официальном сайте федерального регистра.
Ранее стало известно, что стволовые клетки екатеринбурженки спасли жизнь 43-летнего москвича.
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