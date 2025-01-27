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В Екатеринбурге остановили два грузовика с рыбой и мясом без документов
Фото: Россельхознадзор
Два грузовика, перевозивших рыбу и мясо без документов, остановили сотрудники ГИБДД и Россельхознадзора во время совместного рейда на улицах Екатеринбурга.
Специалисты дежурили в районе перекрёстка Куйбышева – Восточная, когда им попалась «Газель» со 150 килограммами охлажденной рыбы в кузове, которая перевозилась без сопроводительных ветеринарных документов. По словам водителя, он ехал из рыбоводного хозяйства к индивидуальному предпринимателю, который планировал реализовать товар на «Шарташском рынке».
Позже инспекторам попался ещё один грузовик, но уже с 400 килограммами говядины. Её также везли без документов. Тоже на «Шарташский рынок», но уже с «Таганского ряда».
В обоих случаях специалисты Россельхознадзора объявили перевозчикам предостережения. Продукция же была изъята и возвращена собственникам на хранения до «дальнейшего проведения процессуальных действий», рассказали в управлении Россельхознадзора.
Специалисты дежурили в районе перекрёстка Куйбышева – Восточная, когда им попалась «Газель» со 150 килограммами охлажденной рыбы в кузове, которая перевозилась без сопроводительных ветеринарных документов. По словам водителя, он ехал из рыбоводного хозяйства к индивидуальному предпринимателю, который планировал реализовать товар на «Шарташском рынке».
Позже инспекторам попался ещё один грузовик, но уже с 400 килограммами говядины. Её также везли без документов. Тоже на «Шарташский рынок», но уже с «Таганского ряда».
В обоих случаях специалисты Россельхознадзора объявили перевозчикам предостережения. Продукция же была изъята и возвращена собственникам на хранения до «дальнейшего проведения процессуальных действий», рассказали в управлении Россельхознадзора.
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