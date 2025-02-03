В Нижнем Тагиле вынесли ещё один приговор по делу об убийствах в 90-е

– сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей»,