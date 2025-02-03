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В Нижнем Тагиле вынесли ещё один приговор по делу об убийствах в 90-е

15.29 Среда, 5 февраля 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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В Нижнем Тагиле вынесли приговор по ещё одному делу об убийствах, совершённых двумя местными жителями в 90-е, 1964 и 1975 годов рождения, когда они были участниками одной преступной банды.

В августе 2024 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор участнику банды, 1964 года рождения, а сегодня, 5 февраля 2025 года, Ленинский районный суд вынес приговор его соратнику, 1975 года рождения.

Мужчину признали виновным по пунктам «а» «д», «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц и более, по предварительному сговору, группой лиц, совершенное из корыстных побуждений, способом, опасным для жизни многих людей).

Суд установил, что обвиняемый в октябре 1995 года по указанию главаря их банды вместе со своим соратником совершил возле подъезда на улице Садовой убийство мужчины, который как предполагала их группа, был причастен к убийству одного из знакомых их лидера. Также в октябре 1996 года он участвовал в другом убийстве у дома на проспекте Ленина, где вместе со своим телохранителем был застрелен другой мужичина, которого также винили в гибели знакомого своего главаря.

За последнее убийство в декабре 1996 года его исполнители получили вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США.

«Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей»,

– сообщили в прокуратуре Свердловской области.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:59 В Екатеринбурге в пять раз хотят сократить сроки для добровольного демонтажа нелегальных киосков
15:29 В Нижнем Тагиле вынесли ещё один приговор по делу об убийствах в 90-е
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13:36 Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
13:18 В метро Екатеринбурга из вагонов убирают схемы с перспективными линиями
12:53 В Екатеринбурге остановили два грузовика с рыбой и мясом без документов
12:24 Фонд «Дети России» открыл приём заявок на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор»
11:34 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
11:27 На площадке Уралхиммаша хотят открыть новый музей
10:06 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой
09:33 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии глава СК поручил возбудить уголовное дело
21:09 В екатеринбургском Доме Кино возобновляет работу клуб поклонников экранного искусства
20:30 Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным
19:29 В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека
19:08 Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
18:45 Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
17:59 Мэр Екатеринбурга поручил проверить школы города после инцидента в 205-й гимназии
17:53 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии прокуратура начала проверку
16:06 Историко-культурная экспертиза разрешила построить офисник за гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге
15:20 Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России
15:10 Директором направления «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы стал Андрей Кучеренков
14:46 «Бесхозные» грузовики в центре Верхней Пышмы могли оставить конкуренты магазина оптики
13:44 СМИ сообщают об ударившем подростка ножом школьнике в екатеринбургской гимназии
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