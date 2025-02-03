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В Нижнем Тагиле вынесли ещё один приговор по делу об убийствах в 90-е
Фото: прокуратура Свердловской области
В Нижнем Тагиле вынесли приговор по ещё одному делу об убийствах, совершённых двумя местными жителями в 90-е, 1964 и 1975 годов рождения, когда они были участниками одной преступной банды.
В августе 2024 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор участнику банды, 1964 года рождения, а сегодня, 5 февраля 2025 года, Ленинский районный суд вынес приговор его соратнику, 1975 года рождения.
Мужчину признали виновным по пунктам «а» «д», «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц и более, по предварительному сговору, группой лиц, совершенное из корыстных побуждений, способом, опасным для жизни многих людей).
Суд установил, что обвиняемый в октябре 1995 года по указанию главаря их банды вместе со своим соратником совершил возле подъезда на улице Садовой убийство мужчины, который как предполагала их группа, был причастен к убийству одного из знакомых их лидера. Также в октябре 1996 года он участвовал в другом убийстве у дома на проспекте Ленина, где вместе со своим телохранителем был застрелен другой мужичина, которого также винили в гибели знакомого своего главаря.
За последнее убийство в декабре 1996 года его исполнители получили вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США.
В августе 2024 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор участнику банды, 1964 года рождения, а сегодня, 5 февраля 2025 года, Ленинский районный суд вынес приговор его соратнику, 1975 года рождения.
Мужчину признали виновным по пунктам «а» «д», «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц и более, по предварительному сговору, группой лиц, совершенное из корыстных побуждений, способом, опасным для жизни многих людей).
Суд установил, что обвиняемый в октябре 1995 года по указанию главаря их банды вместе со своим соратником совершил возле подъезда на улице Садовой убийство мужчины, который как предполагала их группа, был причастен к убийству одного из знакомых их лидера. Также в октябре 1996 года он участвовал в другом убийстве у дома на проспекте Ленина, где вместе со своим телохранителем был застрелен другой мужичина, которого также винили в гибели знакомого своего главаря.
За последнее убийство в декабре 1996 года его исполнители получили вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США.
«Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей»,
– сообщили в прокуратуре Свердловской области.
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