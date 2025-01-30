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На площадке Уралхиммаша хотят открыть новый музей
Фото: Фёдор Серков / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге на площадке Уралхиммаша хотят открыть музей истории завода. Сделать это планируют в преддверии 83-летия предприятия, сообщает городской портал.
Среди экспозиций запланированы «Послевоенные заводские годы в пятилетка», «Вклад завода в атомную промышленность», «Соцгород Химмаш» и другое. В залах обещают показать творчество заводских художников, архив раритетных изданий, а также уникальные экспонаты и макеты оборудования.
Попасть на экскурсию в музей завода можно в будни и только по предварительной записи по телефону: +7(343) 310-06-44.
Среди экспозиций запланированы «Послевоенные заводские годы в пятилетка», «Вклад завода в атомную промышленность», «Соцгород Химмаш» и другое. В залах обещают показать творчество заводских художников, архив раритетных изданий, а также уникальные экспонаты и макеты оборудования.
Попасть на экскурсию в музей завода можно в будни и только по предварительной записи по телефону: +7(343) 310-06-44.
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