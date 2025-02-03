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Фонд «Дети России» открыл приём заявок на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор»
Фото: «ArtНавигатор»
Благотворительный фонд «Дети России» сообщил о старте приёма заявок на участие во всероссийском форуме юных дарований «ArtНавигатор». Участники, прошедшие конкурсный отбор, смогут принять участие в образовательно-просветительской программе.
Заявки принимаются до 20 апреля 2025 года по четырём направлениям: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография и журналистика.
Победители конкурсного этапа получат приглашения на двухдневные мастер-классы от известных деятелей культуры России.
Известно, что в этом году для художников и журналистов определены две темы: «В чёрно-белой кинохронике» к 80-летию Победы и «Нас ожидают большие дела» о людях разных профессий.
В прошлом году «ArtНавигатор» собрал более 200 участников из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, Башкортостана, Татарстана, Пермского края и Санкт-Петербурга.
Заявки принимаются до 20 апреля 2025 года по четырём направлениям: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография и журналистика.
«Творческие работы предоставляются в электронном виде. Для картин – фото, для вокальных и хореографических номеров – записи выступлений. Для журналистских материалов тексты или ссылки на публикации»,
– уточняют организаторы.
Победители конкурсного этапа получат приглашения на двухдневные мастер-классы от известных деятелей культуры России.
Известно, что в этом году для художников и журналистов определены две темы: «В чёрно-белой кинохронике» к 80-летию Победы и «Нас ожидают большие дела» о людях разных профессий.
В прошлом году «ArtНавигатор» собрал более 200 участников из Свердловской, Кемеровской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Омской областей, Башкортостана, Татарстана, Пермского края и Санкт-Петербурга.
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