В метро Екатеринбурга из вагонов убирают схемы с перспективными линиями





сообщили в официальном телеграм-канале метро. «Дизайн схемы изменили на привычный существующий, который можно встретить в навигации по метро»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В метрополитене Екатеринбурга больше не будет «перспективных линий». В вагонах начали менять схемы со старых на новые, на которых изображена только действующая линия метрополитена.Отмечается, что на новых схемах были обновлены обозначения железнодорожного вокзала, северного и южного автовокзалов. Также на схемы добавили автобусную остановку до аэропорта «Кольцово».