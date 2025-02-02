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В метро Екатеринбурга из вагонов убирают схемы с перспективными линиями
Фото: Вечерние ведомости / телеграм-канал «Подземка Екатеринбурга»
В метрополитене Екатеринбурга больше не будет «перспективных линий». В вагонах начали менять схемы со старых на новые, на которых изображена только действующая линия метрополитена.
Отмечается, что на новых схемах были обновлены обозначения железнодорожного вокзала, северного и южного автовокзалов. Также на схемы добавили автобусную остановку до аэропорта «Кольцово».
«Дизайн схемы изменили на привычный существующий, который можно встретить в навигации по метро»,
– сообщили в официальном телеграм-канале метро.
Отмечается, что на новых схемах были обновлены обозначения железнодорожного вокзала, северного и южного автовокзалов. Также на схемы добавили автобусную остановку до аэропорта «Кольцово».
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