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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой

10.06 Среда, 5 февраля 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Вчера, 4 февраля, примерно в 14.40 на трассе, связывающей Серов и Сосьву, в районе деревень Морозково и Семёнова, столкнулись Lada Granta и Lifan. В результате пострадали четыре человека.

По информации свердловского УГИБДД, 67-летний водитель Lada выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал Lifan под управлением 56-летнего мужчины. В результате пострадали оба водителя и их пассажиры – женщины 1954 и 1979 годов рождения соответственно.

Почему водитель отечественной машины вдруг выехал на встречную полосу, не уточняется.

«Установлено, что водитель Lada Granta проживает в посёлке Гари и имеет 31-летний стаж вождения, тогда как водитель Lifan является жителем посёлка Красноглинный и обладает 39-летним опытом вождения. Оба водителя ранее не привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Результаты медицинского освидетельствования показали, что они находились в трезвом состоянии»,

– рассказали в пресс-группе.


По факту аварии проводится проверка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:53 В Екатеринбурге остановили два грузовика с рыбой и мясом без документов
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11:34 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
11:27 На площадке Уралхиммаша хотят открыть новый музей
10:06 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой
09:33 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии глава СК поручил возбудить уголовное дело
22:14 Участок с двумя бомбоубежищами между двух кладбищ отдали под КРТ в Екатеринбурге
21:09 В екатеринбургском Доме Кино возобновляет работу клуб поклонников экранного искусства
20:30 Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным
19:29 В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека
19:08 Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
18:45 Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
17:59 Мэр Екатеринбурга поручил проверить школы города после инцидента в 205-й гимназии
17:53 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии прокуратура начала проверку
16:06 Историко-культурная экспертиза разрешила построить офисник за гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге
15:20 Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России
15:10 Директором направления «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы стал Андрей Кучеренков
14:46 «Бесхозные» грузовики в центре Верхней Пышмы могли оставить конкуренты магазина оптики
13:44 СМИ сообщают об ударившем подростка ножом школьнике в екатеринбургской гимназии
13:26 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против размещения мусорного полигона в Сысертском районе
13:15 В Екатеринбурге вынесли приговор задавившему коллегу водителю экскаватора-погрузчика
12:16 В Свердловском областном суде завершились прения по делу об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске
11:50 Уральский фильм «Пришелец» покажут на международном кинофестивале в Калифорнии
11:17 В Берёзовском Daewoo Matiz насмерть сбил пенсионерку
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