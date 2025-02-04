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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 4 февраля, примерно в 14.40 на трассе, связывающей Серов и Сосьву, в районе деревень Морозково и Семёнова, столкнулись Lada Granta и Lifan. В результате пострадали четыре человека.
По информации свердловского УГИБДД, 67-летний водитель Lada выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал Lifan под управлением 56-летнего мужчины. В результате пострадали оба водителя и их пассажиры – женщины 1954 и 1979 годов рождения соответственно.
Почему водитель отечественной машины вдруг выехал на встречную полосу, не уточняется.
По факту аварии проводится проверка.
По информации свердловского УГИБДД, 67-летний водитель Lada выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал Lifan под управлением 56-летнего мужчины. В результате пострадали оба водителя и их пассажиры – женщины 1954 и 1979 годов рождения соответственно.
Почему водитель отечественной машины вдруг выехал на встречную полосу, не уточняется.
«Установлено, что водитель Lada Granta проживает в посёлке Гари и имеет 31-летний стаж вождения, тогда как водитель Lifan является жителем посёлка Красноглинный и обладает 39-летним опытом вождения. Оба водителя ранее не привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Результаты медицинского освидетельствования показали, что они находились в трезвом состоянии»,
– рассказали в пресс-группе.
По факту аварии проводится проверка.
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