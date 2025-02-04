Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 4 февраля, примерно в 14.40 на трассе, связывающей Серов и Сосьву, в районе деревень Морозково и Семёнова, столкнулись Lada Granta и Lifan. В результате пострадали четыре человека.По информации свердловского УГИБДД, 67-летний водитель Lada выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал Lifan под управлением 56-летнего мужчины. В результате пострадали оба водителя и их пассажиры – женщины 1954 и 1979 годов рождения соответственно.Почему водитель отечественной машины вдруг выехал на встречную полосу, не уточняется.По факту аварии проводится проверка.