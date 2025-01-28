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В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Поисковый отряд «Прорыв» публикует ориентировку на 12-летнего Вадима Исканова. Сообщается, что мальчик пропал 3 февраля.
Ребёнок ростом 156 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмными короткими волосами. Был одет в тёмную шапку, ярко-салатовую куртку, тёмные брюки, чёрные кроссовки, белую рубашку и синий пиджак. Из особых примет шрам на левой щеке и царапины под левым глазом.
Розыском пропавшего занимается ОП №13 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефону: +7(343)356-42-13 или «112», «102».
Ребёнок ростом 156 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и тёмными короткими волосами. Был одет в тёмную шапку, ярко-салатовую куртку, тёмные брюки, чёрные кроссовки, белую рубашку и синий пиджак. Из особых примет шрам на левой щеке и царапины под левым глазом.
Розыском пропавшего занимается ОП №13 УМВД по Екатеринбургу. Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться по телефону: +7(343)356-42-13 или «112», «102».
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