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После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии глава СК поручил возбудить уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии «Театр», где один из учащихся ударил ножом другого, глава СК дал поручение возбудить уголовное дело.
Сейчас школьный конфликт проверяют на статью 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Напомним, из-за того, что ученик смог пронести в школу нож, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился, чтобы во всех школах города проверили работу охранных предприятий.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Сейчас школьный конфликт проверяют на статью 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Напомним, из-за того, что ученик смог пронести в школу нож, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился, чтобы во всех школах города проверили работу охранных предприятий.
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