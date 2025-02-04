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После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии глава СК поручил возбудить уголовное дело

09.33 Среда, 5 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии «Театр», где один из учащихся ударил ножом другого, глава СК дал поручение возбудить уголовное дело.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах»,

– говорится в сообщении Следкома.


Сейчас школьный конфликт проверяют на статью 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Напомним, из-за того, что ученик смог пронести в школу нож, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился, чтобы во всех школах города проверили работу охранных предприятий.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:34 В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
11:27 На площадке Уралхиммаша хотят открыть новый музей
10:06 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе между Серовом и Сосьвой
09:33 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии глава СК поручил возбудить уголовное дело
22:14 Участок с двумя бомбоубежищами между двух кладбищ отдали под КРТ в Екатеринбурге
21:09 В екатеринбургском Доме Кино возобновляет работу клуб поклонников экранного искусства
20:30 Один из одиннадцати свердловских пожаров минувших суток оказался смертоносным
19:29 В Свердловской области в лобовом столкновении машин пострадали четыре человека
19:08 Сысертский суд приступил к назначению наказаний для участников разборок в букмекерской конторе
18:45 Летающие тарелки станут предметом субботней лекции в Ельцин Центре
17:59 Мэр Екатеринбурга поручил проверить школы города после инцидента в 205-й гимназии
17:53 После инцидента в 205-й екатеринбургской гимназии прокуратура начала проверку
16:06 Историко-культурная экспертиза разрешила построить офисник за гостиницей «Большой Урал» в Екатеринбурге
15:20 Многодетного отца из Екатеринбурга могут выдворить из России
15:10 Директором направления «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы стал Андрей Кучеренков
14:46 «Бесхозные» грузовики в центре Верхней Пышмы могли оставить конкуренты магазина оптики
13:44 СМИ сообщают об ударившем подростка ножом школьнике в екатеринбургской гимназии
13:26 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против размещения мусорного полигона в Сысертском районе
13:15 В Екатеринбурге вынесли приговор задавившему коллегу водителю экскаватора-погрузчика
12:16 В Свердловском областном суде завершились прения по делу об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске
11:50 Уральский фильм «Пришелец» покажут на международном кинофестивале в Калифорнии
11:17 В Берёзовском Daewoo Matiz насмерть сбил пенсионерку
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