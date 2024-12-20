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В Екатеринбурге закрыли РГППУ и присоединили его к УрГПУ
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) слился с Уральским государственным педагогическим университетом (УрГПУ), закрывшись и став его частью.
О реорганизации сообщили на сайте вуза. Там также указано, что на студентах такие изменения никак не повлияют.
Напомним, что об объединении двух екатеринбургских педвузов в единое учреждение сотрудники университетов заговорили ещё в начале прошлого года. Тогда преподаватели выражали опасение, что вслед за реорганизацией пойдут массовые сокращения. После этого в Минпросвещения заявили, что реорганизация учреждения не может быть основанием для расторжения трудовых договоров.
О реорганизации сообщили на сайте вуза. Там также указано, что на студентах такие изменения никак не повлияют.
«УрГПУ является правопреемником РГППУ и продолжит реализовывать образовательные программы по соответствующим видам, уровням и условиям обучения, в том числе с сохранением всех существующих форм и условий обучения»,
– заявили в университете.
Напомним, что об объединении двух екатеринбургских педвузов в единое учреждение сотрудники университетов заговорили ещё в начале прошлого года. Тогда преподаватели выражали опасение, что вслед за реорганизацией пойдут массовые сокращения. После этого в Минпросвещения заявили, что реорганизация учреждения не может быть основанием для расторжения трудовых договоров.
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