Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 апреля?
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Серия концертов для ансамбля с комментарием «Ты голос – я слово»
Концерт ко Дню анимации от студии SoloArt. В программе — песни из мультфильмов с участием ансамбля «Крылья».
📍 Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15, здание пристроя, 2 этаж, конференц-зал)
💸 Бесплатно, по регистрации
8 апреля, вторник, 19.15
Виниловый вечер: Билли Холидей
Прослушивание музыки на виниле с комментариями музыковеда Тимофея Чаплюка.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Донат любого размера, регистрация
9 апреля, среда, 18.30
Мемори стадис кружок
Знакомство с отрывком из книги «Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика» Алейды Ассман.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
10 апреля, четверг, 19.30
ФУД — Фестиваль Уральской драматургии. День 1. Мэтры
Читки пьес молодых уральских драматургов.
📍 бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)
💸 900₽
11 апреля, пятница, 12.00
От Пикассо и Дали до Сезара и Армана. Лекция о диалогах с Античностью
Лекция о том, как западные мастера ХХ века интерпретировали античное наследие.
📍 Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14)
💸 Вход свободный
12 апреля, суббота, 16.00
Бредовая работа: все о ней говорят, но как от нее избавиться?
Ридинг по главе из книги Дэвида Гребера «Бредовая работа». Розыгрыш книги среди участников.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
13 апреля, воскресенье, 19.00
Танцуют все: открытое занятие по свободному танцу
Открытое занятие, где можно исследовать движения своего тела.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
Концерт ко Дню анимации от студии SoloArt. В программе — песни из мультфильмов с участием ансамбля «Крылья».
📍 Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15, здание пристроя, 2 этаж, конференц-зал)
💸 Бесплатно, по регистрации
8 апреля, вторник, 19.15
Виниловый вечер: Билли Холидей
Прослушивание музыки на виниле с комментариями музыковеда Тимофея Чаплюка.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Донат любого размера, регистрация
9 апреля, среда, 18.30
Мемори стадис кружок
Знакомство с отрывком из книги «Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика» Алейды Ассман.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
10 апреля, четверг, 19.30
ФУД — Фестиваль Уральской драматургии. День 1. Мэтры
Читки пьес молодых уральских драматургов.
📍 бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)
💸 900₽
11 апреля, пятница, 12.00
От Пикассо и Дали до Сезара и Армана. Лекция о диалогах с Античностью
Лекция о том, как западные мастера ХХ века интерпретировали античное наследие.
📍 Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14)
💸 Вход свободный
12 апреля, суббота, 16.00
Бредовая работа: все о ней говорят, но как от нее избавиться?
Ридинг по главе из книги Дэвида Гребера «Бредовая работа». Розыгрыш книги среди участников.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
13 апреля, воскресенье, 19.00
Танцуют все: открытое занятие по свободному танцу
Открытое занятие, где можно исследовать движения своего тела.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
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Куда сходить в Екатеринбурге с 31 марта по 6 апреля?
30 марта 2025
30 марта 2025