Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 апреля?

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Серия концертов для ансамбля с комментарием «Ты голос – я слово»Концерт ко Дню анимации от студии SoloArt. В программе — песни из мультфильмов с участием ансамбля «Крылья».📍 Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15, здание пристроя, 2 этаж, конференц-зал)💸 Бесплатно, по регистрации8 апреля, вторник, 19.15Виниловый вечер: Билли ХолидейПрослушивание музыки на виниле с комментариями музыковеда Тимофея Чаплюка.📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 Донат любого размера, регистрация9 апреля, среда, 18.30Мемори стадис кружокЗнакомство с отрывком из книги «Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика» Алейды Ассман.📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 Бесплатно, по регистрации10 апреля, четверг, 19.30ФУД — Фестиваль Уральской драматургии. День 1. МэтрыЧитки пьес молодых уральских драматургов.📍 бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29а)💸 900₽11 апреля, пятница, 12.00От Пикассо и Дали до Сезара и Армана. Лекция о диалогах с АнтичностьюЛекция о том, как западные мастера ХХ века интерпретировали античное наследие.📍 Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14)💸 Вход свободный12 апреля, суббота, 16.00Бредовая работа: все о ней говорят, но как от нее избавиться?Ридинг по главе из книги Дэвида Гребера «Бредовая работа». Розыгрыш книги среди участников.📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 Бесплатно, по регистрации13 апреля, воскресенье, 19.00Танцуют все: открытое занятие по свободному танцуОткрытое занятие, где можно исследовать движения своего тела.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 3 этаж)💸 Бесплатно, по регистрации