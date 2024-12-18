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Путь от банки кофе до раздачи айфонов проделала платформа Авито за 17 лет
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В уходящем, 2024 году, крупнейшей российской онлайн-платформе для коммерции исполнилось 17 лет. В связи с этим событием, а также в преддверии новогодних праздников, компания объявила конкурс с возможностью для каждого участника стать обладателем iPhone 16.
Правила конкурса от Авито самые простые: Чтобы стать участником, нужно подписаться на официальную группу Авито в Telegram, перейти в чат-бот, запустить его с хэштегом #авито_портрет, сгенерировать портрет и поставить его на свою аватарку до окончания конкурса.
Объявляя старт конкурса, компания оглянулась на прошедшие 17 лет и привела ряд любопытных, забавных, а иногда и информативных фактов. Так, оказывается, самым первым товаром, проданным на Авито, была банка кофе «Nescafe». Больше четырёх миллионов вакансий сейчас размещено в разделе трудоустройство на Авито — достаточно, чтобы обеспечить работой всё население Свердловской области. Если распечатать все активные объявления на Авито и сложить их в стопку, то башня из бумаги такой высоты составит 25 километров и достигнет стратосферы. С учётом этого, можно считать, что Авито сберегло от вырубки для производства бумаги не один густой лес. Кроме того, благодаря Авито было сэкономлено 3 368 млрд МДж энергии (что сравнимо с выработкой всех атомных электростанций). И за один только 2024 год 100 миллионов рублей пожертвовали пользователи Авито на благотворительность, помогая 27 фондам.
С момента своего основания Авито развивался как технологическая платформа. Компания заботится о безопасности пользователей и применяет возможности искусственного интеллекта для модерации объявлений. Сейчас в отделе, который следит за качеством публикуемых товаров и услуг, трудятся 800 специалистов. С недавних пор им активно помогает искусственный интеллект.
Подводя итоги 17-летнего существования и 2024 года, в компании отмечают, что за последние 12 месяцев на платформе появились такие новые возможности как покупки в кредит, внутренний «Кошелёк», оценка качества продавцов. Появились и новые разделы — Авито Молл, Авито Премиум и Авито Путешествия.
Правила конкурса от Авито самые простые: Чтобы стать участником, нужно подписаться на официальную группу Авито в Telegram, перейти в чат-бот, запустить его с хэштегом #авито_портрет, сгенерировать портрет и поставить его на свою аватарку до окончания конкурса.
Объявляя старт конкурса, компания оглянулась на прошедшие 17 лет и привела ряд любопытных, забавных, а иногда и информативных фактов. Так, оказывается, самым первым товаром, проданным на Авито, была банка кофе «Nescafe». Больше четырёх миллионов вакансий сейчас размещено в разделе трудоустройство на Авито — достаточно, чтобы обеспечить работой всё население Свердловской области. Если распечатать все активные объявления на Авито и сложить их в стопку, то башня из бумаги такой высоты составит 25 километров и достигнет стратосферы. С учётом этого, можно считать, что Авито сберегло от вырубки для производства бумаги не один густой лес. Кроме того, благодаря Авито было сэкономлено 3 368 млрд МДж энергии (что сравнимо с выработкой всех атомных электростанций). И за один только 2024 год 100 миллионов рублей пожертвовали пользователи Авито на благотворительность, помогая 27 фондам.
С момента своего основания Авито развивался как технологическая платформа. Компания заботится о безопасности пользователей и применяет возможности искусственного интеллекта для модерации объявлений. Сейчас в отделе, который следит за качеством публикуемых товаров и услуг, трудятся 800 специалистов. С недавних пор им активно помогает искусственный интеллект.
Подводя итоги 17-летнего существования и 2024 года, в компании отмечают, что за последние 12 месяцев на платформе появились такие новые возможности как покупки в кредит, внутренний «Кошелёк», оценка качества продавцов. Появились и новые разделы — Авито Молл, Авито Премиум и Авито Путешествия.
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