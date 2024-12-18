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Путь от банки кофе до раздачи айфонов проделала платформа Авито за 17 лет

21.31 Вторник, 24 декабря 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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В уходящем, 2024 году, крупнейшей российской онлайн-платформе для коммерции исполнилось 17 лет. В связи с этим событием, а также в преддверии новогодних праздников, компания объявила конкурс с возможностью для каждого участника стать обладателем iPhone 16.

Правила конкурса от Авито самые простые: Чтобы стать участником, нужно подписаться на официальную группу Авито в Telegram, перейти в чат-бот, запустить его с хэштегом #авито_портрет, сгенерировать портрет и поставить его на свою аватарку до окончания конкурса.

Объявляя старт конкурса, компания оглянулась на прошедшие 17 лет и привела ряд любопытных, забавных, а иногда и информативных фактов. Так, оказывается, самым первым товаром, проданным на Авито, была банка кофе «Nescafe». Больше четырёх миллионов вакансий сейчас размещено в разделе трудоустройство на Авито — достаточно, чтобы обеспечить работой всё население Свердловской области. Если распечатать все активные объявления на Авито и сложить их в стопку, то башня из бумаги такой высоты составит 25 километров и достигнет стратосферы. С учётом этого, можно считать, что Авито сберегло от вырубки для производства бумаги не один густой лес. Кроме того, благодаря Авито было сэкономлено 3 368 млрд МДж энергии (что сравнимо с выработкой всех атомных электростанций). И за один только 2024 год 100 миллионов рублей пожертвовали пользователи Авито на благотворительность, помогая 27 фондам.

С момента своего основания Авито развивался как технологическая платформа. Компания заботится о безопасности пользователей и применяет возможности искусственного интеллекта для модерации объявлений. Сейчас в отделе, который следит за качеством публикуемых товаров и услуг, трудятся 800 специалистов. С недавних пор им активно помогает искусственный интеллект.

Подводя итоги 17-летнего существования и 2024 года, в компании отмечают, что за последние 12 месяцев на платформе появились такие новые возможности как покупки в кредит, внутренний «Кошелёк», оценка качества продавцов. Появились и новые разделы — Авито Молл, Авито Премиум и Авито Путешествия.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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21:31 Путь от банки кофе до раздачи айфонов проделала платформа Авито за 17 лет
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19:19 Владелец катера заплатит за несчастный случай на реке Реж
18:59 Вчерашний смертельный пожар был одним из 15 в Свердловской области
17:50 В минувшие выходные в Екатеринбурге проверили более тысячи иностранцев
17:05 В Кировграде после исчезновения 182 деревьев возбудили уголовное дело
16:42 В Нижних Сергах людям пришлось добивать перерасчёта за холодную воду через прокуратуру
16:33 Аналитики выяснили сколько екатеринбуржцы тратят на связанные с работой расходы
15:37 В Екатеринбурге на год продлили перекрытие на улице Вайнера
15:16 На ЕКАД водитель Skoda почувствовал себя плохо и попал под грузовик
14:28 В Екатеринбурге после «утренника» в больницу попало девять младенцев
13:48 После побега осуждённых из исправительного центра в Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку
13:31 На два месяца закроют движение по улице Мраморской в Екатеринбург
12:56 В Нижнем Тагиле разыскивают троицу беглецов из исправительного центра
12:31 Больше трети уральских шоколадок отправляется в Китай
11:14 С переломом рёбер в больницу увезли пенсионера после ДТП в Каменске-Уральском
10:51 Прокуратура проконтролирует доследственную проверку из-за обнаруженных при тушении пожара двух тел в Екатеринбурге
10:24 В «Спецавтобазе» рассказали, как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Екатеринбурге
09:28 Восьмилетний мальчик угодил под машину в Камышлове
21:56 Историю с неосуществлённой выплатой премии мэру Среднеуральска могли инициировать депутаты из «Единой России»
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21:19 За почти часовую задержку оштрафована Свердловская пригородная компания
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