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Екатеринбурженка требовала почти 2 «ляма» от гинекологов за преждевременные роды

20.38 Вторник, 24 декабря 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Беременная жительница Екатеринбурга оказалась в неприятной ситуации, которая началась с визита к своему гинекологу. В медицинской клинике она неожиданно обнаружила на стене свою фотографию, на которой была запечатлена с новорожденной дочерью после первых родов. Снимок был сделан для личного архива и использован без её согласия.

Как выяснилось, фотография была передана клинике фотографом, а её разместили для рекламных целей. Когда женщина, находившаяся на последних сроках беременности, попросила удалить снимок, ей отказали. Испытывая сильное эмоциональное напряжение и-за этого, она начала рожать раньше срока.

После случившегося женщина подала иск в Ленинский районный суд города Екатеринбурга, требуя прекратить использование её фотографии и выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 900 000 рублей. В процессе разбирательства клиника уничтожила спорный снимок, в связи с чем суд прекратил производство в части требования убрать изображение. Однако нарушением законодательства всё же было признано использование фотографии без согласия истца, что противоречит статье 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд отметил, что истец не представила доказательств, подтверждающих причинение ей серьёзных физических или моральных страданий, а также связи между преждевременными родами и размещением снимка. Исходя из принципов разумности и справедливости, суд назначил компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Это решение не удовлетворило женщину, и она подала апелляцию в Свердловский областной суд. Однако, несмотря на её попытки, решение первой инстанции осталось без изменений.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:05 В Кировграде после исчезновения 182 деревьев возбудили уголовное дело
16:42 В Нижних Сергах людям пришлось добивать перерасчёта за холодную воду через прокуратуру
16:33 Аналитики выяснили сколько екатеринбуржцы тратят на связанные с работой расходы
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15:16 На ЕКАД водитель Skoda почувствовал себя плохо и попал под грузовик
14:28 В Екатеринбурге после «утренника» в больницу попало девять младенцев
13:48 После побега осуждённых из исправительного центра в Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку
13:31 На два месяца закроют движение по улице Мраморской в Екатеринбург
12:56 В Нижнем Тагиле разыскивают троицу беглецов из исправительного центра
12:31 Больше трети уральских шоколадок отправляется в Китай
11:14 С переломом рёбер в больницу увезли пенсионера после ДТП в Каменске-Уральском
10:51 Прокуратура проконтролирует доследственную проверку из-за обнаруженных при тушении пожара двух тел в Екатеринбурге
10:24 В «Спецавтобазе» рассказали, как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Екатеринбурге
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