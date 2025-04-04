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В Екатеринбурге арестовали главного инженера «Гортранса» по делу о взятке
Фото: Ленинский районный суд города Екатеринбурга
Сегодня, 5 апреля, Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного инженера муниципального предприятия «Гортранс» Андрея Эльзессера. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.
Как сообщает Ленинский районный суд города Екатеринбурга, уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в крупном размере. Эльзессер останется под стражей до 2 июня.
О задержании инженера стало известно накануне от СМИ. Позднее это косвенно подтвердил Следственный комитет. В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего «бывшего главного инженера филиала одного из муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга». Следствие подозревает его в получении взятки по тому же пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.
По версии следствия, с августа 2024 по январь 2025 года инженер получил деньги от представителя коммерческой организации за «своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ» по ранее заключённому договору между сторонами.
Как сообщает Ленинский районный суд города Екатеринбурга, уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в крупном размере. Эльзессер останется под стражей до 2 июня.
О задержании инженера стало известно накануне от СМИ. Позднее это косвенно подтвердил Следственный комитет. В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего «бывшего главного инженера филиала одного из муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга». Следствие подозревает его в получении взятки по тому же пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.
По версии следствия, с августа 2024 по январь 2025 года инженер получил деньги от представителя коммерческой организации за «своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ» по ранее заключённому договору между сторонами.
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