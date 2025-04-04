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В Екатеринбурге арестовали главного инженера «Гортранса» по делу о взятке

12.05 Суббота, 5 апреля 2025
Фото: Ленинский районный суд города Екатеринбурга
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Сегодня, 5 апреля, Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного инженера муниципального предприятия «Гортранс» Андрея Эльзессера. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Как сообщает Ленинский районный суд города Екатеринбурга, уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение должностным лицом взятки в крупном размере. Эльзессер останется под стражей до 2 июня.

О задержании инженера стало известно накануне от СМИ. Позднее это косвенно подтвердил Следственный комитет. В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего «бывшего главного инженера филиала одного из муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга». Следствие подозревает его в получении взятки по тому же пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, с августа 2024 по январь 2025 года инженер получил деньги от представителя коммерческой организации за «своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ» по ранее заключённому договору между сторонами.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:56 В Свердловской области с начала года пропали 100 человек — больше половины из них дети
12:23 В Свердловской области ищут 14-летнего подростка, пропавшего в другом регионе 6 дней назад
12:05 В Екатеринбурге арестовали главного инженера «Гортранса» по делу о взятке
11:15 Свердловская область: за сутки на дорогах — 128 аварий, один человек погиб
11:01 В Среднеуральске задержали группу автоугонщиков с «послужным списком»
20:58 В посёлке Красногвардейский по девочке-подростку прокатилось бревно
20:23 В Ревдинском районе погибла пассажирка легкового автомобиля
19:56 Поход в бар довёл жительницу Невьянска до исправительной колонии
19:38 Новый рассказ и сказку именитых писателей екатеринбуржцы обсудят с авторами
19:08 Почти каждый день в свердловских пожарах гибнут люди
18:46 Собака из екатеринбургской канавы нашла новый дом
17:29 Снег, дождь и сильный ветер обещают синоптики в выходные в Свердловской области
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