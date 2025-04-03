Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге во время проверки автобусов выявили девять неисправных
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге во время проверки автобусов, которую проводили сотрудники ГИБДД совместно с представителями городской прокуратуры, выявили девять технических неисправных машин.
На водителей неисправных автобусы были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ – за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Также ещё в отношении трёх лиц были составлены материалы по части 2 статьи 12.31 КоАП РФ – они отвечали за выпуск автобусов, которые оказались неисправными.
«В ходе проверочных мероприятий проверено 30 городских маршрутов. Выявлено 9 технически неисправных автобусов»,
– говорится в сообщении ГИБДД.
На водителей неисправных автобусы были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ – за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Также ещё в отношении трёх лиц были составлены материалы по части 2 статьи 12.31 КоАП РФ – они отвечали за выпуск автобусов, которые оказались неисправными.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском поймали юного нарушителя на питбайке
03 апреля 2025
03 апреля 2025
Власти Екатеринбурга планируют закупку 15 автобусов-гармошек
04 апреля 2025
04 апреля 2025