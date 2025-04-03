В Екатеринбурге во время проверки автобусов выявили девять неисправных





– говорится в сообщении ГИБДД. «В ходе проверочных мероприятий проверено 30 городских маршрутов. Выявлено 9 технически неисправных автобусов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге во время проверки автобусов, которую проводили сотрудники ГИБДД совместно с представителями городской прокуратуры, выявили девять технических неисправных машин.На водителей неисправных автобусы были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ – за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Также ещё в отношении трёх лиц были составлены материалы по части 2 статьи 12.31 КоАП РФ – они отвечали за выпуск автобусов, которые оказались неисправными.