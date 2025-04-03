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В Екатеринбурге во время проверки автобусов выявили девять неисправных

17.08 Пятница, 4 апреля 2025
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге во время проверки автобусов, которую проводили сотрудники ГИБДД совместно с представителями городской прокуратуры, выявили девять технических неисправных машин.

«В ходе проверочных мероприятий проверено 30 городских маршрутов. Выявлено 9 технически неисправных автобусов»,

– говорится в сообщении ГИБДД.


На водителей неисправных автобусы были составлены административные материалы по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ – за управление транспортным средством при наличии неисправностей. Также ещё в отношении трёх лиц были составлены материалы по части 2 статьи 12.31 КоАП РФ – они отвечали за выпуск автобусов, которые оказались неисправными.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:45 Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 17 метров в секунду 5 апреля
13:39 Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
13:23 В двигателе и шасси прилетевшего из Екатеринбурга во Владивосток самолёта нашли останки птиц
12:33 С открытой черепно-мозговой травмой увезли попавшего под машину пенсионера в Новоуральске
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09:22 Молодые учёные с Урала могут получить грант от МТС и РАН за разработку в сфере ИИ
21:15 УрФУ приостановил возможность пересдачи онлайн-экзаменов на две недели
20:57 Ушла из жизни известная уральская журналистка и культурный обозреватель
20:38 Погубивших двух человек супругов из Первоуральска ждёт долгая отсидка
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19:05 В Каменске-Уральском поймали юного нарушителя на питбайке
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