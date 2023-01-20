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В Екатеринбурге объединение двух крупных педагогических университетов может грозить массовыми сокращениями

13.51 Понедельник, 23 января 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге могут объединить Российский государственный профессионально-педагогический и Уральский государственный педагогический университеты. При этом в случае объединения университетов РГППУ могут ожидать массовые сокращения. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники.

По данным источника издания, возглавить объединение двух вузов якобы хотел министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, но теперь якобы ищут нового ректора. Как утверждает URA.RU, ссылаясь на собеседника, в начале прошлого года Биктуганов в узких кругах якобы говорил о том, что РГППУ и УрГПУ должны работать как единая организация. Также министр якобы планировал стать руководителем новой организации.

«Но к концу октября стало понятно, что этот сценарий срывается: Куйвашев объявил Биктуганову, что по-прежнему видит его в своей команде», – заявил собеседник URA.RU.


О слиянии двух университетов якобы заговорили и в Минпросвещения РФ.

«Вузы делятся на московские и все остальные. Поэтому было бы неплохо сформировать что-то наподобие крупного педуниверситета, способного бороться за лучшие умы и развивать индустрию. Тем более что в Екатеринбурге в названиях двух вузов есть слово „педагогический“», – цитирует возможную установку собеседник URA.RU.


Еще один собеседник URA.RU отмечает, что в случае слияния вузов УрГПУ, вероятно поглотит РГППУ со всей его материальной базой. По его словам, это не будет объединением равных партнеров.

«УрГПУ готовит школьных учителей, а РГППУ – специалистов-производственников и педагогов для колледжей. Профессионально-педагогическое – особый вид образования, его нельзя отодвигать на периферию собственно педагогического, оно должно развиваться самостоятельно», – объясняет источник.


Кроме того, РГППУ в случае объединения с УрГПУ могут ждать массовые сокращения. Рабочих мест, как говорит собеседник издания в свердловском Минобразования, могут лишиться порядка 200 человек.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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