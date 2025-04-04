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В Свердловскую область на дороги вернется гололёд
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области снова ожидаются неблагоприятные погодные явления, сообщает ФКУ «Уралуправтодор». 6 апреля местами возможны небольшие осадки — дождь и мокрый снег, а также гололедица на дорогах ночью и утром. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до -4°, а днём составит 7-11°.
7 апреля в регионе продолжатся небольшие и местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура опустится до -1...+3°, днём ожидается 5-10°.
8 апреля осадки продолжатся. Ночью они будут незначительными, а днём возможны небольшие и местами умеренные осадки (дождь и мокрый снег). Температура ночью составит -1...+3°, днём – 13-16°.
«Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно проводится патрулирование автодорог и осуществляется превентивная обработка для предотвращения гололёдицы. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве», — сообщает Уралуправтодор.
7 апреля в регионе продолжатся небольшие и местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура опустится до -1...+3°, днём ожидается 5-10°.
8 апреля осадки продолжатся. Ночью они будут незначительными, а днём возможны небольшие и местами умеренные осадки (дождь и мокрый снег). Температура ночью составит -1...+3°, днём – 13-16°.
«Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно проводится патрулирование автодорог и осуществляется превентивная обработка для предотвращения гололёдицы. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве», — сообщает Уралуправтодор.
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