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В Свердловскую область на дороги вернется гололёд

14.28 Воскресенье, 6 апреля 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Свердловской области снова ожидаются неблагоприятные погодные явления, сообщает ФКУ «Уралуправтодор». 6 апреля местами возможны небольшие осадки — дождь и мокрый снег, а также гололедица на дорогах ночью и утром. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до -4°, а днём составит 7-11°.

7 апреля в регионе продолжатся небольшие и местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура опустится до -1...+3°, днём ожидается 5-10°.

8 апреля осадки продолжатся. Ночью они будут незначительными, а днём возможны небольшие и местами умеренные осадки (дождь и мокрый снег). Температура ночью составит -1...+3°, днём – 13-16°.

«Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно проводится патрулирование автодорог и осуществляется превентивная обработка для предотвращения гололёдицы. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве», — сообщает Уралуправтодор.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:23 200 миллионов рублей направят на покупку новых автобусов для малых городов Свердловской области
12:33 В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода на Вторчермете и скрывшегося
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11:16 На ЕКАД погиб водитель: за рулём ему стало плохо
16:23 На трассе «Ивдель – граница ХМАО» водитель без прав уснул за рулём
15:53 Чиновница из Ирбита предстанет перед судом за халатность, приведшую к уничтожению домов в пожаре
14:56 СК возбудил уголовное дело из-за плохого водоснабжения в селе Свердловской области
14:41 Врио губернатора Паслер назначил заместителя губернатора и министра здравоохранения Свердловской области
13:19 В Свердловской области за сутки произошло 11 пожаров: огонь охватил дома и постройки
12:56 В Свердловской области с начала года пропали 100 человек — больше половины из них дети
12:23 В Свердловской области ищут 14-летнего подростка, пропавшего в другом регионе 6 дней назад
12:05 В Екатеринбурге арестовали главного инженера «Гортранса» по делу о взятке
11:15 Свердловская область: за сутки на дорогах — 128 аварий, один человек погиб
11:01 В Среднеуральске задержали группу автоугонщиков с «послужным списком»
20:58 В посёлке Красногвардейский по девочке-подростку прокатилось бревно
20:23 В Ревдинском районе погибла пассажирка легкового автомобиля
19:56 Поход в бар довёл жительницу Невьянска до исправительной колонии
19:38 Новый рассказ и сказку именитых писателей екатеринбуржцы обсудят с авторами
19:08 Почти каждый день в свердловских пожарах гибнут люди
18:46 Собака из екатеринбургской канавы нашла новый дом
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