СК возбудил уголовное дело из-за плохого водоснабжения в селе Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жительница Свердловской области обратилась к председателю СК России Бастрыкину с жалобой на плохое качество воды в селе Смолинском. Об этом сообщают в телеграм-канале ведомства.Она рассказала, что уже долгое время в дома поступает вода с примесями ржавчины и неприятным запахом. Жители страдают от аллергических реакций, а также сталкиваются с поломками бытовой техники. Несмотря на проведенные в марте работы по дезинфекции водозаборных скважин, подача воды в дома не возобновилась уже более десяти дней. Подвоз питьевой воды не организован, из-за чего местные жители вынуждены приобретать её за свой счёт.На основании жалобы СК России по Свердловской области начата проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и предоставить доклад о ходе расследования.